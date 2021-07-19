الرشيدية .. حملات تحسيسية مكثفة للالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية

تعرف الرشيدية، منذ عدة أيام، تنظيم حملات تحسيسية مكثفة في العديد من الأماكن والفضاءات، من أجل حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، لاسيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتروم هذه الحملات التواصلية، التي تشرف عليها السلطات المحلية، توعية السكان وزوار المدينة بضرورة عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات المتبعة لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واتباع النصائح المعمول بها في هذه الظرفية الصحية.

وعاينت القناة الإخبارية (M24) التابعة لـ(ومع)، الإجراءات المتخذة في عدد من الفضاءات العمومية، خاصة في المحطة الطرقية بالرشيدية التي يتوافد عليها العديد من المواطنين القادمين من مدن أخرى أو الراغبين في السفر إلى مناطق بالمملكة.

وتقوم فرق مختصة بتوعية المواطنين مع التواصل في عين المكان مع ركاب الحافلات وسيارات الأجرة بغية الالتزام بالتدابير المعمول بها، مع حثهم على ارتداء الكمامات واستعمال معقم اليدين والتباعد الجسدي وتجنب الازدحام والتجمعات غير الضرورية.

وتتم دعوة السكان والوافدين على المدينة لتوخي الحيطة والحذر لضمان قضاء فترة العيد في ظروف جيدة وسليمة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم بن قمرة، الكاتب الجهوي للهلال الأحمر المغربي بجهة درعة تافيلالت، في تصريح لـ(ومع)، إن مشاركة الهلال الأحمر المغربي مع السلطات المحلية والمصالح الصحية في هذه الحملة يأتي من أجل حث السكان على تطبيق التدابير الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستعمال المعقم.

وأشار بن قمرة إلى أن المنطقة تعرف “حركية كبيرة للمسافرين مع قرب حلول عيد الأضحى”، مبرزا أن المشاركة في هذه الحملة تتمثل في النصح بالقيام بالفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع توعية وتحسيس الجميع بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشمل هذه الحملات، بالإضافة إلى المحطة مع عطلة الأعياد إقبالا كبيرا ملحوظا من قبل المواطنين، الشوارع الرئيسية بمدينة الرشيدية والأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للساكنة المحلية.