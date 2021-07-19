1153 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 1580 حالة شفاء، خلال 24 ساعة الماضية.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فبلغ 11 مليون و 410 ألف و 509 أشخاص بينما بلغ عدد المتلقحين للجرعة الثانية 9 ملايين و 692 ألف و 75شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 558 ألف و785 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 533 ألف و229 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95،4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9466 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة، بعد تسجيل وفيات جديدة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (5) وطنجة-تطوان-الحسيمة (3) ومراكش أسفي (حالتان) وسوس ماسة (حالتان) وجهة كلميم واد نون (حالتان) وجهة فاس مكناس (حالة واحدة) وجهة درعة تافلالت (حالة واحدة) .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (240)،والرباط سلا القنيطرة (197) ومراكش-آسفي (147) وسوس-ماسة (372)، و وطنجة تطوان الحسيمة (55) وفاس-مكناس (23) وكلميم واد نون (6)،وبني ملال-خنيفرة (25)،والشرق (42) والداخلة-وادي الذهب (28) والعيون-الساقية الحمراء (8) ودرعة-تافيلالت (10).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألف و 90 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 524 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.