نشرة إنذارية … موجة حر بعدد من المناطق ابتداء من الأربعاء

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من بعد غد الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبلين.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و45 درجة، يوم الخميس، بكل من أسا الزاك وبني ملال وقلعة السراغنة والسمارة والفقيه بنصالح وكلميم وخنيفرة وخريبكة ومراكش والرحامنة وسطات وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وزاكورة.

وأضافت أنه من المنتظر أن تعرف درجة الحرارة ارتفاعا محسوسا ابتداء من يوم الأربعاء داخل منطقة سوس.

وسجلت المديرية أن موجة الحر هاته ستهم أيضا، ابتداء من يوم الجمعة وإلى غاية يوم السبت المقبل، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وأسا الزاك وبني ملال واشتوكة أيت باها وقلعة السراغنة والسمارة والفقيه بنصالح وكلميم وإنزكان أيت ملول وخنيفرة وخريبكة ومراكش والرحامنة وسطات وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وتيزنيت وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و48 درجة.