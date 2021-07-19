بالفيديو… مندوبية السجون تنشر تسجيلا للريسوني ردا عن ادعاءات “إضرابه المزعوم عن الطعام”

عبرت المندوبية العامة للسجون، اليوم (الاثنين)، عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان ما يسمى بالإتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 2021/07/17، والذي يتضح من خلاله أن أحد أعضاء المنظمات المنضوية تحت لواء هذا “الائتلاف” سبق وأن تم الترخيص لهم 05 مرات لزيارة السجين (س. ر.).

وأكدت المندوبية، في بيان لها، أن زيارات الأعضاء المذكورين مكنتهم من معاينة الوضع الفعلي للسجين، بما لا يدع مجالا للشك بأن السجين المعني بالأمر لم يكن ليتأتى له إطلاقا التفاعل والتواصل معهم بعد 100 يوم من الإضراب المزعوم عن الطعام، وبالتحديد بتاريخ 16 يوليوز 2021، مشيرة إلى أنهم، بمشاركتهم في إصدار بيان “الائتلاف”، يكونون قد “قبلوا على أنفسهم المشاركة في ترويج الادعاءات المغرضة والأكاذيب الواردة فيه”.

وتابع المصدر ذاته “بالنظر إلى إمعان هؤلاء وغيرهم في ترويج الأكاذيب والادعاءات غير القائمة على أسس موضوعية، تجد المندوبية العامة نفسها مضطرة إلى نشر تسجيل يوثق بشكل ملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، للتحركات العادية للسجين، وذلك بعد مرور أزيد من 100 يوم من إضرابه المزعوم، وهذا ما يؤكد أيضا ما سبق للمندوبية العامة أن أخبرت به الرأي العام من استهلاك السجين المعني بالأمر لمادة العسل باستمرار والحاحه مؤخرا على منحة زيت الزيتون، كما سبق الإخبار بالمواد الأخرى التي كان يتناولها (الحساء، المقويات، التمر) بالإضافة إلى قفة من المواد الغذائية تحتوي على مجموعة من الفواكه..)، وهذا ما يفسر أنه منذ 30 يونيو 2021 وهو يمتنع عن أخذ قياساته الحيوية ويرفض الخروج إلى المستشفى نظرا لعلمه بوضعيته، لأن من شأن أخذ قياساته أن يفضح تلاعباته والطابع الصوري لهذا الإضراب عن الطعام”.