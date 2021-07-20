ملف عـــــــدالة
بودومة: صرامة قضائية
> كيف يتعامل القضاء مع اغتصاب أو هتك عرض الأقارب؟ > هناك صرامة قضائية في التعامل مع حالات اغتصاب أو هتك عرض الأقارب، ومن خلال الملفات التي أتابعها بمختلف المحاكم، يصدر القضاة عقوبات مشددة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم، لأن الاعتداءات الجنسية وسط المحيط الأسري والعائلي تتسبب فيأكمل القراءة »
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