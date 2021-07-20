أســــــرة
احـذروا “الفاخـر”
قال إن وضع اللحوم مباشرة عليه يجعل مواد مسرطنة تلتصق فيها وتناول الخضر يقلص الخطر حذر محمد أدهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، من وضع اللحوم مباشرة على الفحم، باعتبار أن ذلك يجعل بعض المواد مسرطنة تسمى “هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات” تلتصق باللحم. وأوضح أدهشور في حوار مع “الصباح”، أنأكمل القراءة »
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