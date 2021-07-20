الرياضة
رسالة رياضية: شباب المسيرة
ليس هناك فريق يعود إلى مكانه الطبيعي، لأن المكان الطبيعي في كرة القدم تحدده شروط مرتبطة بالجهد والإمكانيات وتدبير هذه الإمكانيات، أما التاريخ وحده فلا يكفي حتى للفوز بمباراة. لهذا يمكن القول إن شباب المسيرة، بعودته إلى القسم الثاني، خطا خطوة صغيرة، نحو تصحيح الأخطاء التي أدت به إلى الهواة،أكمل القراءة »
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