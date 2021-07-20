ملف عـــــــدالة
تعددت الأساليب والنتيجة واحدة
قضايا كثيرة هزت الجديدة استغل فيها الجناة ثقة العائلة والضحايا أضحت قضايا اغتصاب الأطفال بالجديدة مألوفة في قاعة جلسات استئنافية الجديدة، التي راجت فيها ملفات، توبع فيها متهمون بهتك أعراض بريئة تارة بالعنف، وتارة بالاستدراج بوسائل مختلفة إلى درجة جاز فيها القول “تعددت الأساليب ويظل الاغتصاب واحد”، وهي قضايا ضربتأكمل القراءة »
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