اذاعة وتلفزيون
أغوتان تتعرض للتنمر
تعرضت الإعلامية إيمان أغوتان بقناة “ميدي 1 تي في” إلى حملة من التنمر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت أغوتان بشأن هذا التنمر في رسالة وجهتها إلى متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، “لم يسبق أن تعرضت للتنمر والسخرية مما أقول وكم هائل من التعليقات السلبية حمل بعضها اتهامات وتشكيكاأكمل القراءة »
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