الرياضة
غيلان يمدد مقامه ببرشلونة
قررت إدارة برشلونة الإسباني تمديد عقد زكرياء غيلان، لاعب المنتخب الوطني للشباب، إلى غاية 2024، بعدما أقنع الطاقم التقني للفريق الكتالوني. وحدد برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» قيمة الشرط الجزائي في 50 مليون أورو، في حال بقائه بالرديف، و100 مليون، إذا التحق باللائحة الرسمية للفريق الأول، الذيأكمل القراءة »
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