وطنية
رائحة إتاوات في ترشيحات “بيجيدي”
رسالة فوق مكتب العثماني تتحدث عن اتهامات بالحصول على المال مقابل الترشيح شرع أبناء العدالة والتنمية، بعد إعلان لجان الترشيحات عن الأسماء المقترحة، المرفوعة إلى الأمانة العامة للعدالة والتنمية للحسم فيها، في تبادل اتهامات خطيرة، ستكون لها انعكاسات وخيمة على الصورة الخارجية، التي ظل يسوقها صقور “المصباح” على أنفسهم، وعلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا