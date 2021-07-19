حوادث
اعتداء على قائد
ثلاث نساء عرضنه للضرب والجرح أثناء تدخله لتنفيذ أمر بهدم بناء عشوائي أصيب قائد الملحقة الإدارية أمرشيش بمراكش، الأربعاء الماضي، بجروح وتعرض لتمزيق قميصه، على يد ثلاث نساء، خلال تدخل لتنفيذ أمر بهدم بناء عشوائي. وأفاد مصدر مطلع أن القائد، حضر رفقة أعوان سلطة وعناصر القوات المساعدة، من أجل هدم بناءأكمل القراءة »
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