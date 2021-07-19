الرياضة
حكيمي في الحجر بباريس
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي دخول أشرف حكيمي، مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، أول أمس (السبت)، واستبعاده من مباراة إعدادية أمام فريق شامبلي. وكشف باريس سان جيرمان أن نتيجة الفحص الذي خضع له حكيمي قبل المباراة الإعدادية المذكورة، جاءت إيجابية، الشيء الذي دفعأكمل القراءة »
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