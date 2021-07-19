حوادث
حريق يأتي على نخيل زاكورة
شهدت واحة أفرا بإقليم زاكورة، مساء الأربعاء الماضي، حريقا غير مسبوق، إذ أتى على مساحة كبيرة، وأدى إلى أضرار جسيمة، وكاد أن يصل إلى منازل الدواوير الموجودة داخل الواحة، لولا التدخلات والجهود الكبيرة، المبذولة من أجل إخماد الحريق، رغم الظروف المواتية لانتشاره. وحسب مصادر محلية، أكدت لـ “الصباح”، أن ماأكمل القراءة »
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