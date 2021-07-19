الصباح الفني
قالوا
باسو كتب الكوميدي محمد باسو تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “إذا بلغت القمة، فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها”. طارق كتبت الممثلة يسرا طارق على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحب واسع، أوسع من كل ماأكمل القراءة »
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