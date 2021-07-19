وطنية
تبادل الاتهامات داخل الاشتراكي الموحد
الشناوي يستقيل ويتهم منيب بالكذب والتحكم ومجموعة الساسي تغادر انفجر الاشتراكي الموحد، بتبادل القيادات الاتهامات في ما بينها، وصلت حد “التخوين” والطعن في العمل السياسي، وترويج الافتراءات والكذب والتلاعب بالقرارات. واهتزت فدرالية اليسار برمتها المشكلة بالإضافة إلى الاشتراكي الموحد، من المؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بسبب تباين مواقف كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا