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فرنسا تسير نحو المجهول
الدكتور خالد الشرقاوي السموني* أظهرت نتائج الانتخابات المحلية الفرنسية المجراة في يونيو 2021 ، خسارة حزب الرئيس ايمانويل ماكرون، وخسارة أيضا حزب أقصى اليمين، الذي تقوده ماري لوبان ، في اقتراع يشكل اختبارا تمهيديا قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية، أي أن المرشحين الرئيسيين للرئاسية في ربيع 2022 ، وهماأكمل القراءة »
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