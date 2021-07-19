الأولى
استدراج مالكة فنـدق وتصفيتها
أجرت مصالح الدرك الملكي، إلى حدود أمس (الأحد)، أبحاثا مع سيدة أعمال، تنتمي إلى عائلة ثرية بوجدة، للاشتباه في تورطها في تصفية امرأة، تشتغل بدورها في مجال الأعمال والتجارة، عثر على جثتها الأربعاء الماضي، مرمية بجنبات طريق غير معبدة يطلق عليها “بويسيت” بجنوب المدينة، وتقع في النفوذ الترابي لدرك جرادة.أكمل القراءة »
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