الرياضة
بانون يدخل سجل الأبطال
الأهلي يحرز لقبه العاشر في العصبة ويؤكد هيمنته على المسابقة بات بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، أول مغربي يحرز لقبا إفريقيا، بقميص فريق أجنبي، بعد أن تعذر ذلك على أشرف بنشرقي ووليد أزارو ومحمد أوناجم. وتوج الأهلي المصري، أول أمس (السبت)، بطلا لدوري أبطال إفريقيا بفوزه على كايزر شيفز الجنوبأكمل القراءة »
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