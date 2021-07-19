الصباح السياسي
موسم هجرة البرلمان
استقالات بالجملة وقوانين عالقة بعد خمس سنوات من الغياب وضعف المراقبة استقال 40 برلمانيا من مجلس المستشارين، بعد نهاية الدورة التشريعية للغرفة الثانية، قصد الترشح لانتخابات مجلس النواب. وسينتظر هؤلاء حكم المحكمة الدستورية، التي سبق لها أن رفضت في وقت سابق الاستقالات، لكنها عادت في وقت آخر حسب الظرفية وقبلتأكمل القراءة »
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