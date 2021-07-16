أخبار 24/24
الجرودي: الجهة حبلى بفرص التنمية
رئيس غرفة التجارة والصناعة قال إن البعد عن فضاءات الإنتاج والتسويق وراء ضعف الاستثمار أكد محمد الجرودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق، أن الجهة تتوفر على مؤهلات اقتصادية هامة قادرة على تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، إذا ما استغلت بشكل عقلاني. وأوضح الجرودي في حوار مع “الصباح”، أن ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا