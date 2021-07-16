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بلحجام في “عندي حلم”
علمت “الصباح”، أن مقدم البرامج والممثل عادل بلحجام، سيشرف على تقديم برنامج تلفزيوني يحمل عن عنوان “عندي حلم”، ينتظر أن يعرض على شاشة القناة “الأولى”، خلال الموسم التلفزيوني المقبل. وقالت المصادر إن بلحجام، ينتظر أن يشرف على تقديم يوميات البرنامج، والتي ستبث طيلة أيام الأسابيع، للتقرب من المشاركين في البرنامجأكمل القراءة »
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