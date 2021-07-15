الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج على صفحته بفيسبوك تدوينة قال فيها “نحن نخطئ دوما حينما نظن أن الذين نحبهم معصومون من الموت”. موحجة كتب الممثل عدنان موحجة تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها ” تفاءلوا فالهموم مثل الغيوم ما تراكمت إلا لتمطر”. الفاسي كتبت الفنانة فرح الفاسي على حسابها الرسميأكمل القراءة »
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