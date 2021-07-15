حوادث
السجن لمتهم بترويج مخدرات
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، من أجل جنح مسك والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة واستهلاكها والمشاركة فيها وخرق حالة الطوارئ الصحية. وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهم وحكمتأكمل القراءة »
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