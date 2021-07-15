مجتمع
حيازة أرض مهاجرة بالجديدة
التمست يامنة العجلي، مهاجرة بالديار الإسبانية، والقاطنة بالبيضاء، بعد عودتها إلى الوطن للاستقرار والاستثمار، في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، إعطاء أوامره لمصالح الدرك الملكي بقيادة أولاد رحمون إقليم الجديدة، لمباشرة بحث قضائي، حول اتهام عدد من المشتبه فيهم بالتهجم على أرضها وتغيير حدودها وسرقة موادأكمل القراءة »
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