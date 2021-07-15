الرياضة
قيس يعود إلى برشلونة
أعلن برشلونة الاسباني، تعاقده مع قيس رويز، الحامل للجنسية الفرنسية، قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر. ونشر برشلونة بيانا رسميا، أعلن من خلاله توقيع قيس رويز للنادي الكتالوني، في صفقة مجانية. وغادر قيس رويز عطيل أكاديمية برشلونة، في 2015، لخوض تجربة جديدة في نادي العاصمة الفرنسية. ولعبأكمل القراءة »
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