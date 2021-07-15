حوادث
إيقاف “بزناس” بطنجة
علم لدى ولاية أمن طنجة، أن فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت مساء الاثنين الماضي، شخصا في الثلاثينات من العمر، يعتبر من بين أكبر مروجي المخدرات المشتقة من نبتة قنب الهندي، وضبطته متلبسا بحيازة كميات من مادتي «الشيرا» و»الكيف»، وكذا مجموعة من الأدوات، التي تستعمل في وزن الحشيشأكمل القراءة »
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