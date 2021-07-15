حوادث
“ديستي” تجهض عملية تهريب دولي للمخدرات
معلومات استخباراتية مكنت فرقة مكافحة العصابات من حجز أزيد من خمسة أطنان من الشيرا وإيقاف المتورطين أطاحت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، مساء الاثنين الماضي، بصيد ثمين، تمثل في إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات. وحسب مصادر «الصباح»، أحبط تنسيق أمني بين مصالح»ديستي» التابعة للمديرية العامة لمراقبةأكمل القراءة »
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