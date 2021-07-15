اذاعة وتلفزيون
مشهد بمسلسل يتطلب “قابلة” محترفة
يجري حاليا البحث عن مولدة “قابلة” محترفة من أجل المشاركة في مسلسل من إنتاج فرنسي، يتم التحضير له لتصوير مشاهده بالمغرب. وقال مصدر ل”الصباح” إن مخرج المسلسل الفرنسي أصر على أن تتقمص “قابلة” محترفة للدور نفسه في عمله التلفزيوني، حتى يكون أكثر مصداقية، على اعتبار أنها أكثر إلماما بمجال اشتغالها.أكمل القراءة »
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