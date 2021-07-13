أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الأربعاء من جريدة الصباح

“حملات مبكرة بأموال مخدرات”…”اعتقال سلفي يتاجر في “القرقوبي”…”أطر تفجر فضيحة بوزارة الصحة”…”نهاية الجمع بين الحكومة والمدن !”…”مقاضاة كبار مسؤولي تعاضدية الموظفين”… “مديرا مدرستين في فضيحة جنسية”…”رفع “السرية” عن تصاريح الممتلكات”…”أرقام صادمة تهدد انتدابات الأندية”…ملف اقتصادي بعنوان “صولد” الصيف… فرصة للرواج”…حوار مع الميلودي المخارق بعنوان “سنصوت ضد الحزب الحاكم”… روبورتاج “أسعار “الحولي” ترعب الأسر”…”حرائق غابات تسقط “مخازنية”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد (الأربعاء) من جريدة الصباح.