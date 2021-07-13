الداخلة… توقيف “الراقصة هيام” بسبب تهديدها بذبح ابنتها والتحريض على اغتصابها

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة، بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، أمس الاثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطها في بث تسجيل مباشر بواسطة الأنظمة المعلوماتية يتضمن تهديدا بالقتل والتحريض على تعريض ابنتها القاصر لاعتداء جنسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالقنيطرة كانت قد نشرت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه فيها، قبل أن يتسنى توقيفها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار مجريات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة على خلفية بث المعنية بالأمر لتسجيل مباشر يتضمن تهديدا صريحا بالقتل في حق ابنتها القاصر وتحريضا بالاعتداء الجنسي عليها.

وقد تمن وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي ستتكلف به فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة القنيطرة، باعتبارها الجهة المختصة مكانيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات بث هذا التهديد والتحريض الصريح على ارتكاب جنايات وجنح ضد طفلة قاصر.