تنظيم ورشة تكوينية لفائدة النساء المقاولات بجهة سوس ماسة

ينظم المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة في القادم من الأيام ورشة تكوينية لفائدة النساء المقاولات في الجهة، تتناول قضايا ذات صلة ب” التسويق الرقمي”، و” تسويق الابتكار”، و” التواصل في ظل الأزمة”.

وأفاد بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار أن المشاركات في هذه الورشة التكوينية، المنظمة بشراكة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (بيرد)، ستستفدن مجانا من الإمكانيات الرقمية المتاحة على المنصة التابعة للبنك، فضلا عن الاستفادة من مواكبة خبراء في المجال الرقمي طيلة فترة التكوين المقررة في إطار هذه الورشة.

وحسب المصدر نفسه، فخلال هذه الورشة، سيعمل خبراء المهن المعتمدين لدى البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية على وضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة النساء المقاولات، لاسيما في ما يتعلق بالتعرف على “ما هو أساسي في مجال التسويق الرقمي”، و”المدخل إلى التسويق عن بعد”، و” تطوير الحضور عن بعد”، و” وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق”، و”البريد الإلكتروني والتسويق”.

ومن المقرر تنظيم هذه الورشة عن طريق تقنية التناظر المرئي، وذلك خلال سبع حلقات من ثلاث ساعات لكل حلقة، تتسلم بعدها المشاركات اللواتي توفقن في استيعاب مضامين هذا التكوين شهادة المشاركة، وذلك بعد خضوعهن لتقييم، عن بعد، لمهاراتهن في مجال التسريق الرقمي.

وأوضح البلاغ أن الاستفادة من هذه الورشة التكوينية مفتوحة في وجه النساء المقاولات، والنساء الحاملات لمشاريع استثمارية، والنساء الشريكات أو اللواتي ينهضن بتسيير المقاولات، والمقاولات الذاتيات.

وتتلقى الجهة المنظمة لهذه الورشة التكوينية طلبات الاستفادة إلى غاية 23 يوليوز 2021.