وزارة الصحة: تحيين التدابير الصحية المتعلقة بالرحلات الدولية

في ما يلي التدابير الواجب مراعاتها بعد أن قامت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بتحيين التدابير الصحية الخاصة بالرحلات الدولية :

1- تداببير مشتركة :

– بطاقة صحية للركاب، يتم تنزيلها عبر الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة (يتم توزيعها أيضا على متن الطائرة أو الباخرة)، معبأة بشكل مناسب، لا سيما عنوان المسافر ورقمي هاتف يمكنان من تحديد موقعه إذا تطلب الأمر ذلك، خلال الأيام العشرة التي تلي ولوجه التراب الوطني.

– الامتثال للإجراءات التي تم اتخاذها بالمغرب، والمتمثلة في ارتداء الكمامة في الخارج، والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين.

2- بلدان اللائحة (أ) :

– تقديم شهادة تثبت بأن الشخص تلقى بشكل كامل أحد اللقاحات أدناه

أو

– يتعين بالنسبة للأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح تقديم نتيجة اختبار “PCR” سلبي تقل مدة إجرائه عن 72 ساعة (الوقت بين أخذ العينات وصعود الطائرة).

3- بلدان اللائحة” ب” :

– يتعين على الأشخاص الملقحين بالكامل :

* تقديم شهادة تثبت أن الشخص المعني قد تلقى التلقيح كاملا بأحد اللقاحات أدناه؛

و

* نتيجة اختبار “PCR” سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة (الوقت بين أخذ العينات وصعود الطائرة)

– يتعين بالنسبة للأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح :

* تقديم نتيجة اختبار “PCR” سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة (الوقت بين أخذ العينات وصعود الطائرة)؛

و

* الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقة المعنيين بالأمر، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المحلية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع.

– يتعين على المواطنين المغاربة أو الأشخاص من أصل مغربي الخضوع لحجر صحي منزلي مدته 5 أيام، مع إجراء اختبار فحص (مضاد سريع أو اختبار PCR) في اليوم الخامس.

ملاحظة هامة:

– الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة سيكونون معفيين من اختبار سلبي “PCR” بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها،

– الشخص يعتبر ملقحا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي آخر جرعة مطلوبة.

* لائحة اللقاحات المقبولة بالمغرب :

“أسترازينيكا -إس كا بيو” و”سينوفارم” و”سبوتنيك” و”فايزر/بيونتيك” و “جونسون” (جونسون آند جونسون)، و”كوفيشايلد” (معهد سيروم الهندي)، و(موديرنا وسينوفاك).