الصباح الفني
رزوق: لن أستجدي نسب المشاهدة
رغم بداياتك الطربية المبكرة إلا أن مسارك الفني تخللته عدة توقفات .. ما سبب ذلك؟ فعلا كانت بداياتي في 2006، بعد أن اخترت التوجه الطربي تأثرا بالبيئة الفنية التي تربيت فيها على سماع الطرب وأدائه، فكانت البدايات الغنائية من خلال برنامج “نغموتاي” الذي منه انطلقت، وأتاح لي الفرصة للتعامل معأكمل القراءة »
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