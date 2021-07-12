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الرياضة

خريبكة يضمن 100 مليون

منذ 4 دقائق
توج بطلا للقسم الثاني رغم تعادله دون أهداف أمام الخميسات في آخر مباراة ضمن أولمبيك خريبكة، منحة مالية من جامعة الكرة، عقب احتلاله الرتبة الأولى لبطولة القسم الثاني، ب 54 نقطة، وتأكيد العودة السريعة إلى بطولة القسم الأول، بقيادة عزيز كركاش، ولاعبين مجربين تم جلبهم في بداية الموسم. وسيتوصل خريبكة،أكمل القراءة »


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