الرياضة
خريبكة يضمن 100 مليون
توج بطلا للقسم الثاني رغم تعادله دون أهداف أمام الخميسات في آخر مباراة ضمن أولمبيك خريبكة، منحة مالية من جامعة الكرة، عقب احتلاله الرتبة الأولى لبطولة القسم الثاني، ب 54 نقطة، وتأكيد العودة السريعة إلى بطولة القسم الأول، بقيادة عزيز كركاش، ولاعبين مجربين تم جلبهم في بداية الموسم. وسيتوصل خريبكة،أكمل القراءة »
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