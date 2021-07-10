وطنية
الأوقاف تخسر الملايير في كراء محلاتها
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن آلاف المحلات التابعة للوزارة مكتراة بـ 40 درهما إلى 70، طيلة 30 سنة، دون أن يطولها التحيين، مقارنة مع أسعار السوق، ما ضيع الملايير على الوزارة. ونفى المسؤول الحكومي ممارسة وزارته ضغطا على المكترين قصد التعامل الإيجابي مع أي زيادة لسومة الكراء،أكمل القراءة »
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