وطنية
حملة بـ”الطوبيس” في الضواحي
خروقات «مسالك» تورط حافلات مؤسسة التعاون بين جماعات البيضاء في حسابات انتخابية سقطت خطوط الحافلات الجديدة، الموزعة في إطار شبكة مؤسسة التعاون بين جماعات البيضاء، في ورطة حسابات سياسية وحملة سابقة لأوانها، خطط لها رؤساء جماعات ونوابهم، عندما تلاعبوا في خارطــــــة برنامج “مسالك” للطـــــرق القروية الممول من ميزانية جهة البيضاء-أكمل القراءة »
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