الأولى
السطو على أرض كنيسة
إفراغ 17 هكتارا من أراضي الكنائس الفرنسية بمديونة ضدا على قرار لمحكمة النقض فجر مكتب دراسات متخصص في مجال العقار فضيحة سطو على عقارات من الأراضي المسترجعة كانت عبارة عن استغلاليات فلاحية في ملكية الكنائس الفرنسية بالمغرب، كما حذر من إجراءات تتم ضدا على حكم بات من محكمة النقض صدرأكمل القراءة »
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