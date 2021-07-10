وطنية
“بيجيدي” يحسم في وكلاء لوائحه
حامي الدين يغادر المستشارين ويبحث عن مقعد بمجلس النواب حدد محمد البزوي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، نهاية الشهر الجاري، سقفا زمنيا للحسم في أسماء مرشحي الحزب، مع التأكيد أنه “إذا كانت هناك استثناءات، سيتم حسمها بداية غشت المقبل”. ويتهافت العديد من البرلمانيين الذين ذاقوا “حلاوة” التعويضات والسفرياتأكمل القراءة »
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