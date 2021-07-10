الرياضة
امتياز إفريقي لإناث الجيش
إعفاؤهن من أولى جولات تصفيات عصبة الأبطال أسفرت قرعة التصفيات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية، المقرر إجراؤها ببركان في الفترة بين 24 و27 يوليوز الجاري، عن دخول الجيش الملكي غمار المنافسة انطلاقا من الجولة الثانية. وأعفت القرعة الفريق العسكري النسوي من خوض الجولةأكمل القراءة »
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