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سُنة تحولت فريضة اجتماعية
ورثها الإسلام عن الحضارات السابقة وأضفى عليها طابعه الخاص حظيت شعيرة الأضحية باهتمام خاص من قبل الباحثين الأنثروبولوجيين بحكم أنها تعتبر واحدة من أهم الشعائر الدينية، التي عرفتها الديانات الإنسانية منذ القديم وأبرزها وكذلك أقدمها، فضلا عن أبعادها الروحية والتي تتجسد فيها أبعاد أخرى ذات صبغة ثقافية وأنثربولوجية تعكس مستوياتأكمل القراءة »
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