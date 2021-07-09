وطنية
لجنة تفضح فساد مديرية الأدوية
مختبرات شبح تستورد الدواء بدون مراقبة كشف تقرير أنجزته لجنة استطلاع برلمانية ترأستها البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس، وتم تقديمه صباح أول أمس (الأربعاء) أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، عن فضائح بالجملة داخل مديرية الأدوية والصيدلة. وأزاح التقرير نفسه، الستار عن النظام المعلوماتي الذي تعتمده المديرية نفسها، في ترويج وتسويق صفقاتأكمل القراءة »
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