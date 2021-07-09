وطنية
مصالحة “واد نونية” عند بلفقيه
أنهت كلميم دوامة الصراع، الذي طبع تدبير الجهة إبان عهد رئيسها السابق عبد الرحيم بنبوعيدة، إذ انخرط حلفاء الأغلبية الحكومية في مصالحة لتصفية الأجواء قبيل الانتخابات المقررة في شتنبر المقبل، إذ قامت القيادة التجمعية مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون بمعية أعضاء من المكتب السير للمجلس بحر الأسبوعأكمل القراءة »
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