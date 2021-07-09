وطنية
الداخلية تفصل العيد عن السياسة
سحب صلاحية الترخيص لبيع الأضاحي من المجالس الجماعية ومنحها للجان ولائية مختلطة لم تجد الداخلية بدا من الفصل بين “موسم” الأضاحي وموسم الانتخابات، إذ سارعت الإدارة الترابية إلى إعلان سحب صلاحية الترخيص لبيع الأضاحي من المجالس الجماعية ومنحها للجان ولائية مختلطة. وتلقى العمال مستهل الشهر الجاري برقيات من أقسام الشؤونأكمل القراءة »
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