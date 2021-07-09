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حوار

طلبة يضيعون في متاهات الاختيار

منذ دقيقتين
محمد الزودي مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية قال إن الهندسة والتسيير تخصصان مطلوبان في سوق الشغل أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي أشار محمد الزودي، مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية (IGA)، إلى الصعوبات التي يواجهها التلاميذ وأسرهم لاختيار المسلك الأنجح لمواصلة تكوينهم في مرحلة التعليم العالي، مضيفا أن التوجيه التربوي يجبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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