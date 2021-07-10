حوادث
تهمة التزوير تلاحق دركيين
متهمون بفبركة ملف وشكاية أمام الوكيل العام لاستئنافية سطات اتهمت شكاية دركيين يعملون بمركز الدرك الملكي بحد السوالم، بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، في حق امرأة، بعد نسب أفعال إليها لم تقم بها. وأفادت مصادر “الصباح” أن الوكيل العام لاستئنافية سطات، توصل في 10 يونيو الماضي بشكاية في مواجهة سبعةأكمل القراءة »
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