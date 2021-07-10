الرياضة
رسالة رياضية: فوضى
ما وقع في مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان يحتمل قراءات وخلاصات، لنناقش: أولا، حان الوقت لكي تكون هناك مسافة بين الأندية والأعضاء الجامعيين، فوجود رؤساء ومسيري الأندية في مراكز القرار بالجامعة، لا يؤدي بالضرورة إلى تحيز الحكام أو فقدان للاستقلالية في اتخاذ القرارات والتعيينات، بل إلى أزمة ثقة في هؤلاءأكمل القراءة »
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