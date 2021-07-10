الأولى
دركيون في شبكات دولية للمخدرات
أحيلوا على محكمة جرائم الأموال بفاس والتحقيقات معهم عجلت بسقوط أباطرة والأبحاث قادتها الفرقة الوطنية للدرك بالناظور وأسقطت “مخازني” ومالك قارب التحق ثلاثة دركيين بلائحة المعتقلين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، بعد تحريات قادتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي في منطقة “رأس الماء”، بإقليم الناظور. وأفاد مصدر مطلع أن تعليمات القيادةأكمل القراءة »
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