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تصوير “دي ألكيميست” بالمغرب
انطلاق “كاستينغ” لاختيار ممثلين يتقنون الإنجليزية والإسبانية يجري التحضير حاليا لتصوير مشاهد الفيلم الأمريكي “دي ألكيميست” بالمغرب، إذ حل، أخيرا، طاقم من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإشراف على الترتيبات الضرورية واختيار فضاءات التصوير بتعاون مع فريق مغربي. وأوضحت المصادر ل”الصباح” أنه في الوقت الراهن تم الإعلان عن “كاستينغ” لاختيارأكمل القراءة »
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