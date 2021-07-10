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حوادث

اختطاف واغتصاب جماعي لقاصر

منذ دقيقة واحدة
مصالح أمن الداخلة أوقفت اثنين من المشتبه فيهم وأبحاث لكشف ملابسات القضية باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن الداخلة، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة اختطاف واغتصاب جماعي، ضحيتهما فتاة قاصر. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الجانحون، فإضافة إلىأكمل القراءة »


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